Названа средняя зарплата в Москве

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В январе средняя зарплата в Москве составила 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата.
По данным ведомства, это на 12,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По мнению профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, рост произошел за счет индексации зарплат бюджетников. Кроме того, важную роль сыграли крупные компании, повысившие зарплаты топ-менеджеров.
"Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников", — объяснил Сафонов в комментарии RT.