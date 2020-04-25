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2020-04-25T17:01
https://ria.ru/20200425/1570552360.html
Названа средняя зарплата в Москве
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РИА Новости

Названа средняя зарплата в Москве

08:46 25.04.2020 (обновлено: 17:01 25.04.2020)
91098
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В январе средняя зарплата в Москве составила 88,9 тысячи рублей, следует из данных Мосгорстата.
По данным ведомства, это на 12,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По мнению профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, рост произошел за счет индексации зарплат бюджетников. Кроме того, важную роль сыграли крупные компании, повысившие зарплаты топ-менеджеров.

"Изменения заработной платы для категории топ-менеджеров всегда идут более высокими темпами, чем средней заработной платы для других категорий работников", — объяснил Сафонов в комментарии RT.

Рубли
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МоскваЭкономика
Популярные комментарии
Такие суммы огромные! Со своими 14 тысячами в месяц, читаю это как про другую страну
25 апреля, 09:07
Iv Tun
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У Миллера 2 миллиона в день, у санитарки 2 миллиона за всю жизнь. А работает санитарка в 10 раз больше. А получается, что она в миллион раз хуже и недостойнее Сечина. И труд её бесполезен. Вот вам и капитализм.
25 апреля, 09:21
ЛКЛысый Кучерявый
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