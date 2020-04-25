В Новосибирской области выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 25 апр - РИА Новости. Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области , из региона из них выезжал только один человек, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 25 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией. За пределы региона выезжал один человек, он возвращался в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами, по каждому случаю проводится эпидрасследование. 20 человек выявлены по контакту с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден", - говорится в сообщении.

Власти констатируют, что количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 247, из них 12 детей. 39 человек выздоровели, четверо скончались.

В детскую больницу №3 госпитализировано 55 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 413, включая пациентов с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.

Коронавирусная инфекция к настоящему моменту зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске; в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Здвинском, Ордынском и Сузунском районах. Всего в регионе проведено более 22 тысяч тестов на коронавирус.