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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T08:42
https://ria.ru/20200425/1570552211.html
В Новосибирской области выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458287_0:0:2890:1626_1036x0_80_0_0_2a8db5703f6984e26829bce7daab6dbb.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

08:42 25.04.2020
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© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории выполняет анализы на коронавирус
Сотрудник лаборатории выполняет анализы на коронавирус
© РИА Новости / Павел Кононов
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 25 апр - РИА Новости. Тридцать восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, из региона из них выезжал только один человек, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 25 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией. За пределы региона выезжал один человек, он возвращался в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами, по каждому случаю проводится эпидрасследование. 20 человек выявлены по контакту с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 247, из них 12 детей. 39 человек выздоровели, четверо скончались.
В детскую больницу №3 госпитализировано 55 детей с подозрением на коронавирус. В том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 413, включая пациентов с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.
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20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Коронавирусная инфекция к настоящему моменту зафиксирована в Новосибирске, Бердске, Кольцово, Краснообске; в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Здвинском, Ордынском и Сузунском районах. Всего в регионе проведено более 22 тысяч тестов на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовосибирскНовосибирская область
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