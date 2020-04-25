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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T08:50
https://ria.ru/20200425/1570552123.html
В Узбекистане выявили 32 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397232_0:0:3154:1774_1036x0_80_0_0_fb896974635cbe45558267d88ab2f3ba.jpg
РИА Новости

В Узбекистане выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

08:25 25.04.2020 (обновлено: 08:50 25.04.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19 . Архивное фото
ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 32 человека и достигло 1,836 тысячи, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В пятницу число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 1804, восемь пациентов скончались, 621 выздоровели.
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"По состоянию на 25 апреля 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1836", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В пятницу было зафиксировано 46 новых случаев, в четверг - 42, в среду - 38.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗТашкентФранцияУзбекистанВ мире
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