В Узбекистане выявили 32 новых случая заражения коронавирусом

"По состоянию на 25 апреля 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1836", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В пятницу было зафиксировано 46 новых случаев, в четверг - 42, в среду - 38.