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2020-04-25T08:23
https://ria.ru/20200425/1570552092.html
В Туркмении оставили без ограничений посещение мечетей на фоне пандемии
https://cdn21.img.ria.ru/images/106674/93/1066749377_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c5fad4ca3cd4abc08f435037a0fcb157.jpg
РИА Новости

В Туркмении оставили без ограничений посещение мечетей на фоне пандемии

08:23 25.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГлавная мечеть Туркменистана Туркменбаши Рухы в селе Кипчак в 15 километрах от Ашхабада
Главная мечеть Туркменистана Туркменбаши Рухы в селе Кипчак в 15 километрах от Ашхабада
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Главная мечеть Туркменистана Туркменбаши Рухы в селе Кипчак в 15 километрах от Ашхабада. Архивное фото
АШХАБАД, 25 апр - РИА Новости. В Туркмении на фоне пандемии COVID-19 не отказались от посещения мечетей во время священного месяца Рамазан, сообщает в субботу корреспондент РИА Новости.
Как говорят верующие люди, посещающие мечеть регулярно, все религиозные мероприятия проходят в стране в обычном порядке, каких-либо ограничений из-за пандемии коронавируса нет. По их словам, люди могут свободно посещать и вечерние молитвы "таравих", и пятничные молитвы, которые проходят при большом стечении людей.
В первый день поста пример здесь подал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, давший в ашхабадской мечети "Хазрет Омар" на свои литературные гонорары садака - агзачар (буквально жертвоприношение - разговение). Глава государства побеседовал здесь со старейшинами, осмотрел мечеть, построенную в 2018 году, и вместе со всеми, принял участие в ритуальной трапезе. Судя по кадрам местного ТВ, в разговении приняли участие около ста человек.
Таравих, традиционно проходящий при большом стечении верующих, - это желательная молитва (намаз-сунна), которую читают в течение всего священного месяца Рамазан.
По официальным сообщениям властей, в Туркмении нет случаев заболевания коронавирусом нового типа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Гурбангулы БердымухамедовТуркменияВ мире
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