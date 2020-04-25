В Туркмении оставили без ограничений посещение мечетей на фоне пандемии

АШХАБАД, 25 апр - РИА Новости. В Туркмении на фоне пандемии COVID-19 не отказались от посещения мечетей во время священного месяца Рамазан, сообщает в субботу корреспондент РИА Новости.

Как говорят верующие люди, посещающие мечеть регулярно, все религиозные мероприятия проходят в стране в обычном порядке, каких-либо ограничений из-за пандемии коронавируса нет. По их словам, люди могут свободно посещать и вечерние молитвы "таравих", и пятничные молитвы, которые проходят при большом стечении людей.