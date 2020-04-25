В Туркмении оставили без ограничений посещение мечетей на фоне пандемии

АШХАБАД, 25 апр - РИА Новости. В Туркмении на фоне пандемии COVID-19 не отказались от посещения мечетей во время священного месяца Рамазан, сообщает в субботу корреспондент РИА Новости.
Как говорят верующие люди, посещающие мечеть регулярно, все религиозные мероприятия проходят в стране в обычном порядке, каких-либо ограничений из-за пандемии коронавируса нет. По их словам, люди могут свободно посещать и вечерние молитвы "таравих", и пятничные молитвы, которые проходят при большом стечении людей.
В первый день поста пример здесь подал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, давший в ашхабадской мечети "Хазрет Омар" на свои литературные гонорары садака - агзачар (буквально жертвоприношение - разговение). Глава государства побеседовал здесь со старейшинами, осмотрел мечеть, построенную в 2018 году, и вместе со всеми, принял участие в ритуальной трапезе. Судя по кадрам местного ТВ, в разговении приняли участие около ста человек.
Таравих, традиционно проходящий при большом стечении верующих, - это желательная молитва (намаз-сунна), которую читают в течение всего священного месяца Рамазан.
По официальным сообщениям властей, в Туркмении нет случаев заболевания коронавирусом нового типа.
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