Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 200 тысячам человек

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 200 тысячам, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Согласно данным университета, 195 920 человек скончались от коронавируса, 781 382 человека вылечились, общее число случаев заражения достигло 2 790 986.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.