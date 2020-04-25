В Киргизии за сутки девять человек заразились коронавирусом

БИШКЕК, 25 апр - РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом Киргизии увеличилось на девять человек за сутки, это самый низкий показатель за последние три недели, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 25 апреля 2020 года по республике зарегистрировано девять новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба. Это самый низкий показатель за последние три недели - с 5 апреля.

По его словам, среди новых инфицированных трое - медработники.

Таким образом, число инфицированных COVID-19 в республике на сегодняшний день достигло 665 человек, из них 175 - медработники. Восемь человек погибли. Выздоровели 345 человек.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.