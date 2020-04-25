В Узбекистане открывают стройрынки, автосервисы и химчистки

ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Власти Власти Узбекистана разрешили открыть с 25 апреля рынки стройматериалов, крупные автосервисы, химчистки и нотариальные конторы во время карантинных мероприятий против распространения коронавируса COVID-19 , сообщили РИА Новости в оперштабе при кабмине страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции , выявили первый в республике случай COVID-19. К минувшей пятнице число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 1804, восемь пациентов скончались, 621 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.

"С 25 апреля субъекты предпринимательства в ряде направлений и субъекты других сфер возобновят деятельность во время карантинных мероприятий", - сказал представитель оперштаба. По его словам, это решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с распространением COVID-19.

В перечень объектов и предприятий, возобновляющих свою работу, вошли рынки строительных материалов, сетевые магазины крупных производителей, крупные автосервисы, химчистки, нотариальные конторы и пункты коммерческих банков, уточнили в оперштабе.

"В условиях эпидемии коронавируса все указанные субъекты должны соблюдать в своей деятельности санитарно-эпидемиологические правила", - добавил собеседник агентства.

Ранее оперштаб сообщал, что власти Узбекистана разрешили возобновить работы по строительству, реконструкции и ремонту на крупных объектах в стране во время карантина против COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.