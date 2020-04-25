Еще у 21 жителя Кузбасса подтвердили коронавирус

КЕМЕРОВО, 25 апр - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у 21 жителя Кемеровской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у двадцати одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девяносто один больной коронавирусом", - написал губернатор.
Как уточняется в Telegram-канале правительства Кузбасса, в Кемерово выявлено 11 новых случаев, в поселке Краснобродский - 2, в Анжеро-Судженске- 4, в поселке Тяжинский - 1, в Ленинск-Кузнецком районе - 1, в городе Ленинск-Кузнецкий - 1, в городе Полысаево - 1.
По данным на субботу, в Кузбассе выявлено 103 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 2525 человек.
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