Еще у 21 жителя Кузбасса подтвердили коронавирус

"Еще у двадцати одного пациента подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса девяносто один больной коронавирусом", - написал губернатор.

По данным на субботу, в Кузбассе выявлено 103 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 2525 человек.