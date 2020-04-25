Ученые оценили эффективность самодельных масок

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Самодельные маски из из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей и почти не уступают в эффективности респираторам класса N95, которые рекомендованы для медицинского персонала Самодельные маски из из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей и почти не уступают в эффективности респираторам класса N95, которые рекомендованы для медицинского персонала США . К такому выводу, как сообщает журнал ACS Nano , пришли физики из Аргоннской национальной лаборатории в Соединенных Штатах.

Исследователи создали специальную аэрозольную установку, при помощи которой изучили, как удерживает та или иная маска вредные частицы. Система распыляла в воздухе жидкость и частицы твердой материи, после чего ее проверяли на масках из разных материалов.

По результатам опытов наихудший показатель защиты оказался у однослойных масок. Хотя они отлично справлялись с частицами некоторых типов аэрозолей, но свободно пропускали наиболее мелкие частицы.

Исследователи особо отметили, что важно плотное прилегание маски к лицу и отсутствие повреждений. В противном случае эффективность ношения уменьшится минимум в два раза.

Вспышки коронавируса произошли практически во всех странах мира. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. По последним данным ВОЗ , заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.