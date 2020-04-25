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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T07:10
https://ria.ru/20200425/1570551311.html
Ученые оценили эффективность самодельных масок
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РИА Новости

Ученые оценили эффективность самодельных масок

07:10 25.04.2020
81972
© РИА Новости / Павел ЛьвовМаски
Маски
© РИА Новости / Павел Львов
Маски. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Самодельные маски из из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей и почти не уступают в эффективности респираторам класса N95, которые рекомендованы для медицинского персонала США. К такому выводу, как сообщает журнал ACS Nano, пришли физики из Аргоннской национальной лаборатории в Соединенных Штатах.
Исследователи создали специальную аэрозольную установку, при помощи которой изучили, как удерживает та или иная маска вредные частицы. Система распыляла в воздухе жидкость и частицы твердой материи, после чего ее проверяли на масках из разных материалов.
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По результатам опытов наихудший показатель защиты оказался у однослойных масок. Хотя они отлично справлялись с частицами некоторых типов аэрозолей, но свободно пропускали наиболее мелкие частицы.
Исследователи особо отметили, что важно плотное прилегание маски к лицу и отсутствие повреждений. В противном случае эффективность ношения уменьшится минимум в два раза.
Вспышки коронавируса произошли практически во всех странах мира. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСША
Популярные комментарии
А не кажется ли Вам неприличным,даже обсуждать подобный вопрос?Самодеятельное изготовление масок - результат того,что государственная администрация не справляется со своими обязанностями?Да,иногда не очень предсказуемыми,но тем не менее.
25 апреля, 08:34
jjasmin.kofe
57300120
А вернее сказать, что рекомендуемый респиратор, с высоким уровнем защиты, защищает не лучше самодельной, двуслойной маски. Тоесть никак не защищает. Да и как они могут защитить от фильтрубщегося вируса? Чего у всех крыша с этими масками съехала? Какой то мировой психоз...
25 апреля, 07:25
CCorddamon
44100025
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