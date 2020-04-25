Ученые оценили эффективность самодельных масок

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Самодельные маски из из двух слоев ткани разного типа, к примеру, хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей и почти не уступают в эффективности респираторам класса N95, которые рекомендованы для медицинского персонала США. К такому выводу, как сообщает журнал ACS Nano, пришли физики из Аргоннской национальной лаборатории в Соединенных Штатах.
Исследователи создали специальную аэрозольную установку, при помощи которой изучили, как удерживает та или иная маска вредные частицы. Система распыляла в воздухе жидкость и частицы твердой материи, после чего ее проверяли на масках из разных материалов.
По результатам опытов наихудший показатель защиты оказался у однослойных масок. Хотя они отлично справлялись с частицами некоторых типов аэрозолей, но свободно пропускали наиболее мелкие частицы.
Исследователи особо отметили, что важно плотное прилегание маски к лицу и отсутствие повреждений. В противном случае эффективность ношения уменьшится минимум в два раза.
Вспышки коронавируса произошли практически во всех странах мира. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.