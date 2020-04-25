В Перу уволился глава МВД, сообщивший о сотнях полицейских с COVID-19

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент Президент Перу Мартин Вискарра отправил в отставку министра внутренних дел Карлоса Морана в разгар борьбы с пандемией коронавируса , сообщает местная газета Comercio

Днем ранее Моран заявил, что COVID-19 заражены около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов в Перу.

Однако премьер-министр страны Висенте Себальос опроверг сообщения СМИ, согласно которым отставка главы МВД связана с расследованием коррупционной схемы вокруг поставок защитных санитарных средств для полицейских.

"Министр Моран подал в отставку по личным причинам. Он возглавлял министерство с октября 2018 года, и мы уважаем его решение", - заявил премьер.

Новый глава МВД Гастон Родригес Лимо, ранее руководивший национальной полицией, уже принял присягу.

Месяц назад президент Перу произвел кадровые перестановки в руководстве минздрава - еще одном ключевом ведомстве для борьбы с коронавирусом.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Перу достигло 20 914, скончались 572 человека. Президент Вискарра в четверг продлил действие чрезвычайного положения до 10 мая. ЧП подразумевает обязательный карантин и комендантский час.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.