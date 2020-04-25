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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T07:50
https://ria.ru/20200425/1570551132.html
В Перу уволился глава МВД, сообщивший о сотнях полицейских с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/105032/43/1050324393_0:254:2966:1922_1036x0_80_0_0_c4d8b1fe3c64781881fcf24f1e15ac13.jpg
РИА Новости

В Перу уволился глава МВД, сообщивший о сотнях полицейских с COVID-19

06:44 25.04.2020 (обновлено: 07:50 25.04.2020)
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкПеру
Перу
© РИА Новости / Мария Ващук
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Перу. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент Перу Мартин Вискарра отправил в отставку министра внутренних дел Карлоса Морана в разгар борьбы с пандемией коронавируса, сообщает местная газета Comercio.
Днем ранее Моран заявил, что COVID-19 заражены около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов в Перу.
Однако премьер-министр страны Висенте Себальос опроверг сообщения СМИ, согласно которым отставка главы МВД связана с расследованием коррупционной схемы вокруг поставок защитных санитарных средств для полицейских.
"Министр Моран подал в отставку по личным причинам. Он возглавлял министерство с октября 2018 года, и мы уважаем его решение", - заявил премьер.
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Новый глава МВД Гастон Родригес Лимо, ранее руководивший национальной полицией, уже принял присягу.
Месяц назад президент Перу произвел кадровые перестановки в руководстве минздрава - еще одном ключевом ведомстве для борьбы с коронавирусом.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Перу достигло 20 914, скончались 572 человека. Президент Вискарра в четверг продлил действие чрезвычайного положения до 10 мая. ЧП подразумевает обязательный карантин и комендантский час.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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