В Перу уволился глава МВД, сообщивший о сотнях полицейских с COVID-19

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент Перу Мартин Вискарра отправил в отставку министра внутренних дел Карлоса Морана в разгар борьбы с пандемией коронавируса, сообщает местная газета Comercio.
Днем ранее Моран заявил, что COVID-19 заражены около 1,2 тысячи сотрудников правоохранительных органов в Перу.
Однако премьер-министр страны Висенте Себальос опроверг сообщения СМИ, согласно которым отставка главы МВД связана с расследованием коррупционной схемы вокруг поставок защитных санитарных средств для полицейских.
"Министр Моран подал в отставку по личным причинам. Он возглавлял министерство с октября 2018 года, и мы уважаем его решение", - заявил премьер.
Новый глава МВД Гастон Родригес Лимо, ранее руководивший национальной полицией, уже принял присягу.
Месяц назад президент Перу произвел кадровые перестановки в руководстве минздрава - еще одном ключевом ведомстве для борьбы с коронавирусом.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Перу достигло 20 914, скончались 572 человека. Президент Вискарра в четверг продлил действие чрезвычайного положения до 10 мая. ЧП подразумевает обязательный карантин и комендантский час.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.