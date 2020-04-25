Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 186 человек

По данным пресс-службы, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 116 больных, в том числе шесть детей, их состояние удовлетворительное. В отделении реанимации находятся три тяжелых пациентов с COVID-19, один больной - на ИВЛ.