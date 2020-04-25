Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 186 человек

КРАСНОЯРСК, 25 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Бурятии за сутки увеличилось на шесть и достигло 186, сообщает минздрав республики.
В четверг сообщалось о 180 зараженных.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 (5.00 мск) часов 25.04.2020 зарегистрировано 186 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 116 больных, в том числе шесть детей, их состояние удовлетворительное. В отделении реанимации находятся три тяжелых пациентов с COVID-19, один больной - на ИВЛ.
Глава региона продлил режим самоизоляции населения до 30 апреля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.