Американский ветеран сравнил COVID-19 со Второй мировой

Кон был участником исторической встречи советских и американских войск на реке Эльбе 25 апреля 1945 года. По его словам, он был назначен переводчиком, хотя знал по-русски только одно слово – "товарищ".

Ветеран подчеркивает, что советские солдаты приняли американских союзников очень тепло. "Нас обнимали, целовали и немедленно предложили водку. Мне было 19 лет, и я никогда ее не пробовал, но сразу понял, что мне лучше не пить слишком много", - вспоминает Кон.