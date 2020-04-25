Американский ветеран сравнил COVID-19 со Второй мировой

ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса показывает, что Россия и США, совместно воевавшие против нацистской Германии, должны возобновить союзнические отношения, отказавшись от конфронтации, заявил РИА Новости американский ветеран Второй мировой войны 94-летний полковник Фрэнк Кон.
Кон был участником исторической встречи советских и американских войск на реке Эльбе 25 апреля 1945 года. По его словам, он был назначен переводчиком, хотя знал по-русски только одно слово – "товарищ".
Ветеран подчеркивает, что советские солдаты приняли американских союзников очень тепло. "Нас обнимали, целовали и немедленно предложили водку. Мне было 19 лет, и я никогда ее не пробовал, но сразу понял, что мне лучше не пить слишком много", - вспоминает Кон.
Ветеран сравнил борьбу против общего врага 75 лет назад и в настоящее время, заметив, что Вторая мировая война была намного опаснее коронавируса COVID-19 и унесла намного больше жизней, особенно в СССР.
"Мы потеряли очень много людей, особенно в России, когда Германия напала на вас. Мне кажется, появление вируса – это хорошая демонстрация того, что США и Россия занимают общую позицию – обе страны были застигнуты в аналогичной ситуации, обе страны пытаются найти решение", - сказал полковник.
Он призвал политиков России и США использовать возникшую возможность для сближения взглядов и взаимопонимания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.