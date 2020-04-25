Нарушивший самоизоляцию житель Абакана заразил более 30 человек

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 30 человек заразились коронавирусом в одной из больниц Абакана из-за человека, нарушившего режим самоизоляции, всего за сутки в Хакасии зарегистрированы 49 новых случаев заболевания, сообщает в своем Instagram глава региона Валентин Коновалов.
"Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая ... 49 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Хакасии", - говорится в сообщении.
Коронавирус в больницу занес мужчина, приехавший из Москвы. По прибытии он был изолирован дома, но вскоре в нетрезвом виде получил травму и был доставлен в больницу. "При обращении к врачам он не сообщил о том, что нарушил правила изоляции, которая должна была длиться у него еще несколько дней. В больницу он поступил без признаков респираторного заболевания", - отмечается в сообщении.
Остальные случаи заражения - семейные и служебные очаги, а также три человек из Москвы на двухнедельной самоизоляции.
Всего в республике 151 подтвержденный случай заражения коронавирусом, десять человек выздоровели.
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