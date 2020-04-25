Нарушивший самоизоляцию житель Абакана заразил более 30 человек

"Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая ... 49 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Хакасии", - говорится в сообщении.

Остальные случаи заражения - семейные и служебные очаги, а также три человек из Москвы на двухнедельной самоизоляции.