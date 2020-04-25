Сотрудник скорой помощи рассказал, как переболел COVID-19

"Заболел я так, как заболевают обычной простудой. Ничего особенного не ощущал. Поднялась температура до 38 градусов, появился кашель, большой упадок сил. Все, как при обычном гриппе или ОРВИ", — рассказал медработник, отметив, что COVID-19 и является ОРВИ, при котором, однако, развивается пневмония

По его словам, после первых симптомов недомогания он взял больничный и пролежал неделю дома, лечившись традиционными способами — пил много жидкости, принимал жаропонижающее. Через несколько дней мужчина стал испытывать затруднения с дыханием, особенно при движении. Из-за отсутствия положительной динамики спустя неделю он поехал в больницу, где ему сделали компьютерную томографию и подтвердили двустороннюю пневмонию.

"Тест мне сделали еще 5 апреля, он дал отрицательный результат. Его взяли в первый день, как только я вызвал участкового терапевта. В больнице, в приемном отделении, у меня взяли мазки, они оказались уже положительными. Все мазки делают в течение трех дней. Стали капать антибиотики, сразу полегчало", — отметил сотрудник скорой.

Медработник был госпитализирован в Коммунарку, после постановки диагноза ему прописали капельницы и пероральный прием препаратов. "Провел я там пять дней, все делали отлично, претензий у меня никаких нет. Если учесть, что легкие были повреждены вирусом практически полностью, "подняли" меня быстро. Возможно, сказалось и то, что молодые и здоровые коронавирус переносят лучше, а также лучше реагируют на антибиотики", - рассказал мужчина.

При этом сотрудник скорой затруднился сказать, где мог заразиться вирусом. По его версии, это могло случиться на работе или в общественном транспорте. В своем медучреждении сотрудник, как и все, надевал спецодежду, защитный комбинезон, перчатки, респиратор и очки.

На данный момент мужчина находится дома в изоляции, у него дважды брали мазки, он ждет повторного подтверждения об отсутствии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,6 миллиона человек, почти 182 тысячи умерли. В России общее число заболевших составляет более 62,7 тысячи человек, всего скончались от болезни 555 человек, выздоровели 4891.