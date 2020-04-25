На "Прогрессе" хотят отработать новую схему доставки экипажей на МКС

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Элементы супербыстрой двухчасовой схемы доставки экипажей на Элементы супербыстрой двухчасовой схемы доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС) могут отработать в полёте следующего грузового корабля "Прогресс", заявил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") Рафаил Муртазин.

В настоящее время пилотируемые корабли "Союз" с экипажами летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме. На четырех кораблях "Прогресс", в том числе на улетевшем в субботу "Прогрессе МС-14", испытывается сверхбыстрая трёхчасовая (двухвитковая) схема полёта к станции.

В декабре 2019 года " Роскосмос " заявил о планах протестировать в 2020 году супербыструю двухчасовую (одновитковую) схему, но не уточнял, на каком именно корабле.

"Если все хорошо будет, если нам дадут добро, и "Роскосмос" нас поддержит, мы готовы на следующем "грузовике", который будет отстыковываться (от МКС), провести отработку элементов одновитковой схемы", - сказал Муртазин в ходе трансляции запуска "Прогресса МС-14" на сайте "Роскосмоса".

По его словам, после ухода со станции "Прогресс" сымитирует одновитковую схему сближения без стыковки с МКС.