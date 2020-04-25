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РИА Наука
2020-04-25T05:49
https://ria.ru/20200425/1570550896.html
На "Прогрессе" хотят отработать новую схему доставки экипажей на МКС
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:250:6048:3652_1036x0_80_0_0_16f8aa01faf17555adbd09a33961e669.jpg
РИА Новости

На "Прогрессе" хотят отработать новую схему доставки экипажей на МКС

05:49 25.04.2020
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Элементы супербыстрой двухчасовой схемы доставки экипажей на Международную космическую станцию (МКС) могут отработать в полёте следующего грузового корабля "Прогресс", заявил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") Рафаил Муртазин.
В настоящее время пилотируемые корабли "Союз" с экипажами летают к МКС по быстрой шестичасовой (четырехвитковой) схеме. На четырех кораблях "Прогресс", в том числе на улетевшем в субботу "Прогрессе МС-14", испытывается сверхбыстрая трёхчасовая (двухвитковая) схема полёта к станции.
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В декабре 2019 года "Роскосмос" заявил о планах протестировать в 2020 году супербыструю двухчасовую (одновитковую) схему, но не уточнял, на каком именно корабле.
"Если все хорошо будет, если нам дадут добро, и "Роскосмос" нас поддержит, мы готовы на следующем "грузовике", который будет отстыковываться (от МКС), провести отработку элементов одновитковой схемы", - сказал Муртазин в ходе трансляции запуска "Прогресса МС-14" на сайте "Роскосмоса".
По его словам, после ухода со станции "Прогресс" сымитирует одновитковую схему сближения без стыковки с МКС.
Запуск следующего корабля "Прогресс МС-15" к станции намечается на 23 июля, а его расстыковка от МКС - в конце 2020 года или начале 2021 года.
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