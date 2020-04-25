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СМИ: Китай направил в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына
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РИА Новости

СМИ: Китай направил в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына

05:39 25.04.2020 (обновлено: 21:22 25.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Власти Китая направили в Пхеньян специальную делегацию, включающую медиков, для консультации северокорейского лидера Ким Чен Ына, у которого могут быть проблемы со здоровьем, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Южнокорейское издание Daily NK ранее сообщало со ссылкой на свой источник в Северной Корее, что Ким Чен Ын сейчас проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.
Китайскую делегацию, по данным Рейтер, возглавляет высокопоставленный функционер из отдела по международным связям Коммунистической партии КНР. Эмиссары отправились из Пекина в Северную Корею в четверг, 23 апреля.
Агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи ранее называло новости о том, что у главы КНДР серьезные проблемы со здоровьем, не соответствующими действительности. Опрошенные РИА Новости эксперты не считают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына достоверной, а распространившиеся в интернете впоследствии слухи о его смерти называют маловероятными.
Лидер КНДР Ким Чен Ын
24 апреля, 02:19
Трамп считает, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына некорректны
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Ким Чен ЫнКитайКНДРВ мире
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