СМИ: Китай направил в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Власти Китая направили в Пхеньян специальную делегацию, включающую медиков, для консультации северокорейского лидера Ким Чен Ына, у которого могут быть проблемы со здоровьем, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Южнокорейское издание Daily NK ранее сообщало со ссылкой на свой источник в Северной Корее, что Ким Чен Ын сейчас проходит курс лечения после операции, связанной с сердечно-сосудистой системой.
Китайскую делегацию, по данным Рейтер, возглавляет высокопоставленный функционер из отдела по международным связям Коммунистической партии КНР. Эмиссары отправились из Пекина в Северную Корею в четверг, 23 апреля.
Агентство Рёнхап со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи ранее называло новости о том, что у главы КНДР серьезные проблемы со здоровьем, не соответствующими действительности. Опрошенные РИА Новости эксперты не считают информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына достоверной, а распространившиеся в интернете впоследствии слухи о его смерти называют маловероятными.