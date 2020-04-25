Парагвай планирует начать с 4 мая постепенно выходить из карантина

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 апр – РИА Новости. Парагвай планирует начать постепенно выходить из карантина с 4 мая, этот процесс займет не менее двух месяцев, сообщило министерство здравоохранения страны.

"Правительство представило план "умного" карантина… документ содержит различные фазы, которые будут вводиться постепенно, начиная с 4 мая", - говорится в заявлении.

Первая фаза (с 4 по 21 мая) включает открытие заводов, мастерских, строительных работ, разрешает работать массажистам, парикмахерам, садовникам, адвокатам, водопроводчикам и другим. Также можно будет начать заниматься спортом.

Вторая фаза (с 25 мая по 11 июня) разрешит открыться магазинам площадью до 800 квадратных метров, но не тем, что расположены в торговых центрах и галереях. Начнутся культурные мероприятия, но без зрителей.

В течение следующей фазы (с 15 июня по 2 июля) заработают магазины свыше 800 квадратных метров, но без игровых комнат и ресторанов. Последняя фаза – это уже работа баров, ресторанов, гостиниц, проведение мероприятий.

Каждая новая фаза будет возможна, если результаты внедрения предыдущей окажутся положительными.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.