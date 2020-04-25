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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T05:23
https://ria.ru/20200425/1570550706.html
У 11 сотрудников скорой помощи в Находке подтвердили коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570541251_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_dd50a52aa80b346938c7ff5e2616e415.jpg
РИА Новости

У 11 сотрудников скорой помощи в Находке подтвердили коронавирус

05:23 25.04.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинВодитель машины скорой помощи
Водитель машины скорой помощи
© РИА Новости / Александр Гальперин
Водитель машины скорой помощи
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Коронавирус подтвержден у 11 сотрудников скорой помощи в Находке в Приморском крае, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Худченко.
"Вчера в вечерних анализах были положительные результаты у 11 сотрудников скорой помощи города – это водители, фельдшеры, персонал, который был задействован в оказании медицинской помощи, уборщицы. У 70% человек заболевание протекает бессимптомно", - сказала Худченко, чей комментарий журналистам предоставила пресс-служба краевого правительства.
По ее словам, поэтапно выводят все смены, которые находились в контакте с заболевшими – отправляют их на карантин, заменяют здоровыми сотрудниками.
"С 24 апреля идет формирование фельдшерско-сестринских бригад для оказания скорой медицинской помощи населению Находки. На место выезжал сотрудник министерства здравоохранения. Со всего края собираются бригады. Также будут привлечены студенты старших курсов медицинских училищ для помощи старшим товарищам", - добавила министр.
По последним данным, в регионе были официально подтверждены 220 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 32 выписаны. Режим полной самоизоляции действует в Приморье с 31 марта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НаходкаОбщество
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