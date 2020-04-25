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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T05:21
https://ria.ru/20200425/1570550675.html
Российские и итальянские медики вылечили уже 40 больных коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569278147_0:158:2166:1376_1036x0_80_0_0_d4e7bc4dbc5abc9cee2c7c9cb2cbe777.jpg
РИА Новости

Российские и итальянские медики вылечили уже 40 больных коронавирусом

05:21 25.04.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные продезинфицировали пансионат для пожилых людей в пригороде Бергамо
Российские военные продезинфицировали пансионат для пожилых людей в пригороде Бергамо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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БЕРГАМО (Италия), 25 апр - РИА Новости. Российские военные врачи совместно с итальянскими медиками уже вылечили 40 больных коронавирусной инфекцией, сообщило Минобороны России.
"В полевой госпиталь города Бергамо на лечение поступило 80 заболевших коронавирусной инфекцией. Сорок пациентов выздоровели и выписаны из госпиталя. Пациенты доставляются в госпиталь с тяжелой, средней и легкой формой заболевания. Больше всего пациентов с легкой и средней формой, однако тяжелых больных с дыхательной недостаточностью тоже много. Они требуют постоянного контроля состояния и ухода медицинского персонала", - приводятся в сообщении слова старшего группы медицинских специалистов Минобороны России подполковника Александра Юманова.
По его словам, в отделение реанимации и интенсивной терапии, в котором трудятся российские специалисты, поступили 15 заболевших с тяжелой формой инфекции. Все они стабилизированы, и большинство из них переведены в отделение терапии для окончательного выздоровления.
Кроме того, российские и итальянские военные провели дезинфекцию в трех лечебных учреждениях провинции Брешиа в Ломбардии. Дезинфекция также проведена в домах для пожилых людей в городах Ураго-д'Ольо, Рудьяно и Кастреццато.
Всего в более 74 населенных пунктах Ломбардии проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЛомбардияИталияВ мире
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