Российские и итальянские медики вылечили уже 40 больных коронавирусом

"В полевой госпиталь города Бергамо на лечение поступило 80 заболевших коронавирусной инфекцией. Сорок пациентов выздоровели и выписаны из госпиталя. Пациенты доставляются в госпиталь с тяжелой, средней и легкой формой заболевания. Больше всего пациентов с легкой и средней формой, однако тяжелых больных с дыхательной недостаточностью тоже много. Они требуют постоянного контроля состояния и ухода медицинского персонала", - приводятся в сообщении слова старшего группы медицинских специалистов Минобороны России подполковника Александра Юманова.