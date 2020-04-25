На Чукотке выявили пять новых случаев коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Еще пять случаев коронавируса выявили на Чукотке, общее число заболевших достигло 11, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что на Чукотке зафиксировано шесть случаев коронавируса, в том числе у четырех сотрудников авиакомпании "Чукотавиа", один пациент поправился.
"Тестирование людей из круга контактов четверых заразившихся коронавирусом жителей Чукотки, чей диагноз подтвердился 22 апреля, позволило своевременно выявить ещё пять случаев COVID-19. Все пятеро жителей работали вместе или контактировали с предыдущими заразившимися. У четверых больных лёгкая форма заболевания и у одного – бессимптомная", - говорится в сообщении.
Продолжается выявление дополнительного круга контактировавших лиц.
"Поэтому мы ожидаем увеличения количество граждан с подтверждённым диагнозом. Все, кто входит в число контактных с заболевшими, находятся на самоизоляции", - сказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Антон Семенихин, чьи слова приводятся в сообщении.
В округе три человека помещены в госпиталь Угольных Копей, один – в больницу Эгвекинота. Шесть человек с диагнозом COVID-19 проходят лечение на дому под контролем врачей.
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