На Чукотке выявили пять новых случаев коронавируса

"Тестирование людей из круга контактов четверых заразившихся коронавирусом жителей Чукотки, чей диагноз подтвердился 22 апреля, позволило своевременно выявить ещё пять случаев COVID-19. Все пятеро жителей работали вместе или контактировали с предыдущими заразившимися. У четверых больных лёгкая форма заболевания и у одного – бессимптомная", - говорится в сообщении.