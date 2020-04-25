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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T05:17
https://ria.ru/20200425/1570550612.html
СМИ: Трамп хочет сократить участие в ежедневных брифингах по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570460109_0:179:3072:1907_1036x0_80_0_0_3dd5be98516ff30fa90a97a28b607379.jpg
РИА Новости

СМИ: Трамп хочет сократить участие в ежедневных брифингах по COVID-19

05:17 25.04.2020
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© REUTERS / Alexander DragoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Alexander Drago
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует значительно сократить свое участие в ежедневных брифингах по борьбе с коронавирусом, сообщает портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Уже в пятницу традиционный брифинг в Белом доме с участием Трампа продлился менее 30 минут.
Как сообщается, доверенные советники Трампа предупредили, что "излишнее мелькание на экране" в связи с коронавирусом начало негативно влиять на его рейтинги.
"Никто не должен знать, появится он (Трамп) сегодня или нет. Он должен оставить технические брифинги другим. Появляться на них, чтобы сообщать о победах", - объяснил стратегию источник.
Другой собеседник заявил, что у администрации не хватает свежего материала по теме, чтобы оправдать ежедневные выступления Трампа.
По данным университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, число жертв коронавируса в США превысило 51 тысячу. Количество случаев заражения коронавирусом составляет более 889 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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