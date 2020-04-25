СМИ: Трамп хочет сократить участие в ежедневных брифингах по COVID-19

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует значительно сократить свое участие в ежедневных брифингах по борьбе с коронавирусом, сообщает портал Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Уже в пятницу традиционный брифинг в Белом доме с участием Трампа продлился менее 30 минут.
Как сообщается, доверенные советники Трампа предупредили, что "излишнее мелькание на экране" в связи с коронавирусом начало негативно влиять на его рейтинги.
"Никто не должен знать, появится он (Трамп) сегодня или нет. Он должен оставить технические брифинги другим. Появляться на них, чтобы сообщать о победах", - объяснил стратегию источник.
Другой собеседник заявил, что у администрации не хватает свежего материала по теме, чтобы оправдать ежедневные выступления Трампа.
По данным университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, число жертв коронавируса в США превысило 51 тысячу. Количество случаев заражения коронавирусом составляет более 889 тысяч.
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