"Умершая" месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание

КИТО, 25 апр — РИА Новости. Женщина в возрасте 74 лет, которую родственники почти месяц считали умершей, пришла в сознание в больнице в городе Женщина в возрасте 74 лет, которую родственники почти месяц считали умершей, пришла в сознание в больнице в городе Гуаякиль Эквадоре , сообщает местная газета Comercio

Альба Марури Гранда, считавшаяся умершей 27 марта в больнице Гуаякиль, пришла в четверг в сознание и попросила сестру забрать ее домой.

Перед тем как Гранду признали умершей, у нее поднялась температура до 42 градусов и возникли проблемы с дыханием. Пациентка была без сознания, когда врачи перепутали ее имя и по ошибке сообщили семье о ее смерти.

Восемь дней спустя родственники кремировали якобы ее останки. Семья провела почти месяц с прахом другого человека в ожидании, когда в Эквадоре отменят чрезвычайное положение из-за коронавируса и разрешат провести церемонию погребения.

Теперь родственники требуют от больницы возместить две тысячи долларов, которые были потрачены на похоронные услуги и кремацию.

Ранее Гуаякиль привлек особое внимание СМИ из-за того, что там возникли сложности с вывозом тел умерших не только из-за коронавируса, но и от других заболеваний.