Парагвай продлил карантин из-за коронавируса до 3 мая

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 апр – РИА Новости. Власти Парагвая решили продлить до 3 мая карантин, введенный из-за коронавируса, сообщила администрация президента страны.
"Президент Марио Абдо Бенитес подписал указ, который продлевает тотальный карантин до 3 мая", - говорится в сообщении в Twitter.
Обязательная изоляция граждан истекала 26 апреля.
В Парагвае заразились коронавирусом 223 человека, восемь скончались.
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