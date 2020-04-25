"Ракета Победы" с грузами для МКС доставлена на орбиту

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а", запущенная в субботу с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту корабль "Прогресс МС-14" с грузами для Ракета-носитель "Союз-2.1а", запущенная в субботу с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту корабль "Прогресс МС-14" с грузами для Международной космической станции (МКС), трансляция запуска ведётся на сайте " Роскосмоса ".

Старт "Союза-2.1а" был осуществлён в 4.51 мск с 31-й площадки Байконура.

Ранее в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-14" назвали "Ракетой Победы". Ее украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.

Корабль "Прогресс МС-14" отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" в 5.00 мск и вышел на околоземную орбиту.

"Прогресс МС-14" стал четвертым "грузовиком", который летит к МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. По данным на сайте "Роскосмоса", ожидается, что он доберется до станции всего за 3 часа 21 минуту, лишь на три минуты медленнее, чем корабль-рекордсмен "Прогресс МС-12" в июле 2019 года.

Стыковка "Прогресса МС-14" к модулю "Звезда" российского сегмента МКС планируется в 8.12 мск.

Корабль "Прогресс МС-14" должен доставить на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 1,35 тонны в грузовом отсеке - контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, оборудование для бортовых систем МКС, аппаратуру для проведения экспериментов. Также кораблю предстоит привезти 650 килограммов топлива для дозаправки станции, 46 килограммов кислорода и 420 килограммов питьевой воды.

Среди грузов - грейпфруты и апельсины, а также колбаски пиколини со вкусом пиццы, которые космонавтам надо будет съесть за пять дней - до 30 апреля.