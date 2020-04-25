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РИА Наука
2020-04-28T21:35
https://ria.ru/20200425/1570550514.html
"Ракета Победы" с грузами для МКС доставлена на орбиту
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570615609_0:0:2963:1667_1036x0_80_0_0_a84a0a781440db5992255382ad646df3.jpg
РИА Новости

"Ракета Победы" с грузами для МКС доставлена на орбиту

05:10 25.04.2020 (обновлено: 21:35 28.04.2020)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкЗапуск "Ракеты Победы" к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск Ракеты Победы к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а", запущенная в субботу с космодрома Байконур, вывела на околоземную орбиту корабль "Прогресс МС-14" с грузами для Международной космической станции (МКС), трансляция запуска ведётся на сайте "Роскосмоса".
Старт "Союза-2.1а" был осуществлён в 4.51 мск с 31-й площадки Байконура.
Ранее в "Роскосмосе" рассказали РИА Новости, что ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-14" назвали "Ракетой Победы". Ее украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.
Корабль "Прогресс МС-14" отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" в 5.00 мск и вышел на околоземную орбиту.
"Прогресс МС-14" стал четвертым "грузовиком", который летит к МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. По данным на сайте "Роскосмоса", ожидается, что он доберется до станции всего за 3 часа 21 минуту, лишь на три минуты медленнее, чем корабль-рекордсмен "Прогресс МС-12" в июле 2019 года.
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Стыковка "Прогресса МС-14" к модулю "Звезда" российского сегмента МКС планируется в 8.12 мск.
Корабль "Прогресс МС-14" должен доставить на МКС 2,5 тонны грузов, в том числе 1,35 тонны в грузовом отсеке - контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, оборудование для бортовых систем МКС, аппаратуру для проведения экспериментов. Также кораблю предстоит привезти 650 килограммов топлива для дозаправки станции, 46 килограммов кислорода и 420 килограммов питьевой воды.
Среди грузов - грейпфруты и апельсины, а также колбаски пиколини со вкусом пиццы, которые космонавтам надо будет съесть за пять дней - до 30 апреля.
Кроме того, на борту "Прогресса МС-14" находится символика к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и электронный носитель с фамилиями ее участников - своеобразный "Бессмертный полк".
Сейчас на МКС совершают полет россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
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РИА НаукаВолонтеры ПобедыРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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