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РИА Наука
2020-04-25T10:13
https://ria.ru/20200425/1570550448.html
С Байконура запустили "Ракету Победы"
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РИА Новости

С Байконура запустили "Ракету Победы"

05:00 25.04.2020 (обновлено: 10:13 25.04.2020)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкЗапуск "Ракеты Победы" (ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14") к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск Ракеты Победы (ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-14) к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
Запуск "Ракеты Победы" (ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14") к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-14", которому предстоит доставить грузы для Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска велась на сайте "Роскосмоса".
Ранее в госкорпорации рассказали РИА Новости, что этот "Союз" назвали "Ракетой Победы". Его украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Старт состоялся в 4.51 мск с 31-й площадки Байконура. Корабль "Прогресс МС-14" отделился от третьей ступени ракеты "Союза" в 5.00 мск и вышел на околоземную орбиту.
"Прогресс МС-14" стал четвертым "грузовиком", который летит к МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Ожидается, что он доберется до станции всего за 3 часа 21 минуту, лишь на три минуты медленнее, чем корабль-рекордсмен "Прогресс МС-12" в июле 2019 года.
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Корабль должен доставить на станцию 2,5 тонны грузов, в том числе 1,35 тонны в грузовом отсеке - контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, оборудование для бортовых систем МКС, аппаратуру для проведения экспериментов. Также кораблю предстоит привезти 650 килограммов топлива для дозаправки МКС, 46 килограммов кислорода и 420 килограммов питьевой воды.
Среди грузов - грейпфруты и апельсины, а также колбаски пиколини со вкусом пиццы, которые космонавтам надо будет съесть за пять дней - до 30 апреля.
Кроме того, на борту "Прогресса МС-14" находится символика к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и электронный носитель с фамилиями ее участников.
Сейчас на МКС работает экипаж в составе россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Кристофера Кэссиди.
Это шестой космический пуск, осуществленный Россией в 2020 году. Всего в этом году планируется выполнить 33 старта ракет.
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РИА НаукаРоссияБайконур (космодром)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
Популярные комментарии
Диагноз это вспоминать о победе и ветеранах один раз в году и устраивать из этого аттракцион. Нормальные люди (которых вы называете почему то русофобами) помнят об этом великом дне и чтят ветеранов и без ракет с ленточками нарисованными
25 апреля, 06:21
Кот на дереве
17000227
- А почему собаку на мкс не отправили, как теперь перемещаться по станции без пропусков будут или че постоянно пакет с мусором будут с собой таскать 🤔
25 апреля, 05:43
Евгений Пятаев
4410028
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