С Байконура запустили "Ракету Победы"

Запуск "Ракеты Победы" (ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14") к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур

Запуск "Ракеты Победы" (ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14") к МКС со стартовой площадки космодрома Байконур

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-14", которому предстоит доставить грузы для Международной космической станции, стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска велась на сайте "Роскосмоса".

Ранее в госкорпорации рассказали РИА Новости, что этот "Союз" назвали "Ракетой Победы". Его украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Старт состоялся в 4.51 мск с 31-й площадки Байконура. Корабль "Прогресс МС-14" отделился от третьей ступени ракеты "Союза" в 5.00 мск и вышел на околоземную орбиту.

"Прогресс МС-14" стал четвертым "грузовиком", который летит к МКС по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Ожидается, что он доберется до станции всего за 3 часа 21 минуту, лишь на три минуты медленнее, чем корабль-рекордсмен "Прогресс МС-12" в июле 2019 года.

Стыковка "Прогресса" с модулем "Звезда" российского сегмента МКС намечена на 8.12 мск.

Корабль должен доставить на станцию 2,5 тонны грузов, в том числе 1,35 тонны в грузовом отсеке - контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, оборудование для бортовых систем МКС, аппаратуру для проведения экспериментов. Также кораблю предстоит привезти 650 килограммов топлива для дозаправки МКС, 46 килограммов кислорода и 420 килограммов питьевой воды.

Среди грузов - грейпфруты и апельсины, а также колбаски пиколини со вкусом пиццы, которые космонавтам надо будет съесть за пять дней - до 30 апреля.

Кроме того, на борту "Прогресса МС-14" находится символика к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и электронный носитель с фамилиями ее участников.

Сейчас на МКС работает экипаж в составе россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Кристофера Кэссиди.