На круизном судне в Японии выявили около 60 новых заболевших COVID-19

Новые случаи заражения были обнаружены после проведения анализов у 290 из 623 человек команды.

Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должен был покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.