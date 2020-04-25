На круизном судне в Японии выявили около 60 новых заболевших COVID-19

ТОКИО, 25 апр – РИА Новости. Около 60 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией выявлено у членов экипажа круизного судна Costa Atlantica в порту Нагасаки, сообщил телеканал NHK.
В пятницу число зараженных на судне составляло 91. Один из них находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Среди членов экипажа с положительной реакцией на коронавирус, по данным посольства России в Японии, есть один россиянин, его состояния опасений не вызывало.
Новые случаи заражения были обнаружены после проведения анализов у 290 из 623 человек команды.
Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должен был покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
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