В Мексике за сутки умерли 152 человека с COVID-19

МЕХИКО, 25 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Мексике достигло 12872, включая 4502 случая за последние 2 недели, за сутки скончались 152 человека, сообщил глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
"12872 подтвержденных случая, из которых лишь около трети продемонстрировали синдромы COVID за последние 14 дней - 4502 активных случая... Количество погибших также выросло до 1221 человека", - сказал Аломиа в ходе ежедневной пресс-конференции министерства, которая транслировалась в Twitter.
Накануне минздрав сообщал о 4127 активных и 1069 летальных случаях COVID-19. Врачи изучают 7889 подозрительных случаев, общее число исследованных пациентов - 62 234.
Замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель, выступая после своего коллеги, сообщил о продолжающемся сопротивлении со стороны бизнеса, включая крупный и очень крупный, ограничительным мерам, и приравнял нарушение конституционно обоснованных запретов на работу для большинства компаний к уголовному преступлению против человеческой жизни. Чиновник пообещал в понедельник раскрыть статистику и названия отдельных компаний-нарушителей карантина, а также наложенные санкции и другие предпринятые правительством действия.
До 30 мая в Мексике действуют карантинные меры и добровольная социальная изоляция, однако по плану властей в ряде регионов, где позволит эпидемиологическая обстановка, постепенное снятие ограничений начнется 18 мая. Карантин включает всеобщий запрет на работу предприятий во всех секторах экономики, кроме приоритетных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
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