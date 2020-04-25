В Мексике за сутки умерли 152 человека с COVID-19

"12872 подтвержденных случая, из которых лишь около трети продемонстрировали синдромы COVID за последние 14 дней - 4502 активных случая... Количество погибших также выросло до 1221 человека", - сказал Аломиа в ходе ежедневной пресс-конференции министерства, которая транслировалась в Twitter.

Замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель, выступая после своего коллеги, сообщил о продолжающемся сопротивлении со стороны бизнеса, включая крупный и очень крупный, ограничительным мерам, и приравнял нарушение конституционно обоснованных запретов на работу для большинства компаний к уголовному преступлению против человеческой жизни. Чиновник пообещал в понедельник раскрыть статистику и названия отдельных компаний-нарушителей карантина, а также наложенные санкции и другие предпринятые правительством действия.