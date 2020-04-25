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2020-04-25T04:27
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В России за сутки ликвидировали более 170 пожаров
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РИА Новости

В России за сутки ликвидировали более 170 пожаров

04:27 25.04.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 170 лесных пожаров ликвидировали за сутки в России на площади более 6,9 тысячи гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.04.2020 в России ликвидировано 174 лесных пожара на площади 6 936 гектаров", - говорится в сообщении.
По данным на полночь 25 апреля, на территории РФ были 87 лесных пожаров на площади 17 802 гектара, их активно тушат. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкалье (8199 гектаров).
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