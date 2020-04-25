В России за сутки ликвидировали более 170 пожаров

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 24.04.2020 в России ликвидировано 174 лесных пожара на площади 6 936 гектаров", - говорится в сообщении.

По данным на полночь 25 апреля, на территории РФ были 87 лесных пожаров на площади 17 802 гектара, их активно тушат. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкалье (8199 гектаров).