В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19

БОГОТА, 25 апр - РИА Новости. Первые 44 заключенных выходят на свободу в Первые 44 заключенных выходят на свободу в Колумбии в рамках декрета властей об освобождении и помещении под домашний арест 4 тысяч человек из тюрем, введенного в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа, сообщает Национальный пенитенциарно-тюремный институт (Inpec).

Ранее сообщалось, что был издан декрет, который позволит освободить из тюрем заключенных старше 60 лет, беременных и матерей с детьми до трех лет, людей с ограниченными возможностями, которые были приговорены на срок до пяти лет и которые отбыли уже 40% срока. В этот перечень не входят осужденные за коррупцию, изнасилования, убийства и преступления, связанные с наркотиками.

"Inpec начал применение льготы, предоставленной первым 44 лицам, лишенным свободы. Сорок приходится на мужчин и четыре на женщин", - написал институт в Twitter.

Как уточняется, был осуществлен перевод 19 человек с временной мерой по домашнему аресту, в ближайшие дни переведут оставшихся 25 человек.

Отмечается, что 25 человек, которые были приговорены на срок до пяти лет, будут находиться под домашним арестом в течение шести месяцев. Еще 13 человек вышли, так как отбыли уже 40% срока, трое по причине возраста старше 60 лет, двое из-за наличия тяжелых заболеваний и один, отбывавший срок из-за преступления, совершенного по неосторожности.

По последним данным, в стране насчитывается 4881 случай заражения коронавирусом нового типа, 225 человек скончались.