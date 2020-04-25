Йеменские повстанцы обвинили Эр-Рияд в несоблюдении перемирия

ДОХА, 25 апр - РИА Новости. Правящие на севере Йемена повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) обвинили арабскую коалицию во главе с Саудовской Аравией в продолжении бомбежек городов на севере Йемена в нарушение объявленного ею режима прекращения огня, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя их вооруженных сил.
В пятницу официальный представитель коалиции заявил, что она решила продлить начатый в апреле режим прекращения огня в Йемене еще на месяц с 23 апреля, в ответ на призыв спецпосланника ООН по Йемену, который попросил дать таким образом шанс переговорам о мире.
"Самолеты врага нанесли 35 воздушных ударов по различным районам, в том числе по провинциям Саада и Маариб", - отметил представитель вооруженных сил хуситов.
Военные действия в Йемене продолжаются с 2015 года, когда на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади выступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В связи с пандемией коронавируса генсек ООН Антониу Гуттериш призвал стороны конфликта в разилчных странах прекратить на время военные действия.