Российские и немецкие ученые обменялись опытом борьбы с COVID-19

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские ученые ЦНИИ Эпидемиологии Российские ученые ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и немецкие ученые института Роберта Коха обменялись опытом борьбы с коронавирусной инфекцией и обсудили в формате телеконференции актуальные вопросы эпидемиологической безопасности двух стран.

"Совместная телеконференция стала новым этапом стратегического сотрудничества для решения актуальных вопросов общественного здравоохранения и эпидемиологического контроля в рамках созданной российско-немецкой платформы по медицинской науке и здравоохранению и подписания договора о сотрудничестве между двумя ведущими эпидемиологическими институтами мира", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ученые из двух стран обсудили эпидемиологические особенности COVID-19, свой опыт в организации диагностики и мониторинге новой коронавирусной инфекции, а также подходы к организации противоэпидемических мероприятий в России и Германии

Участники телеконференции отметили, что совместный обмен опытом должен помочь в борьбе с мировой пандемией. "Сегодня жизненно необходима консолидация ученых всего мира, их плотное взаимодействие для скорейшего создания эффективных механизмов в борьбе с коронавирусом", - добавляется в сообщении.

В ходе телеконференции ученые двух стран наметили пути дальнейшего взаимодействия, в ближайшее время российские ученые планируют передать в институт Коха образцы тест-систем, произведенных в ЦНИИЭ Роспотребнадзора.

Помимо этого, ученые из России и Германии договорились о встречах для обмена информацией и опытом раз в месяц в режиме видеоконференций.