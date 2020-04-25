В Китае за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 25 апр - РИА Новости. Двенадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровели 89 пациентов, летальных исходов зарегистрировано не было, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 12 новых случаев 11 - ввозные, и только один локальный, зарегистрирован в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1629 ввозных случаев коронавирусной инфекции, все еще болеют 720 человек, 25 находятся в тяжелом состоянии, 909 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 816 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 838 человек (49 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 346 человек выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 29 таких случаев, из них четыре - ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 24 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось, еще один бессимптомный случай был переквалифицирован в подтвержденный. Под наблюдением остаются 983 бессимптомных носителя.
В провинции Хубэй, очаге эпидемии, за сутки не было выявлено ни одного случая заражения, из больниц выписали 24 человека (все в Ухане). С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в Ухане), при этом 63 593 человека выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). В настоящее время в провинции болеют 23 человека (все в Ухане).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
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