В Китае за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 816 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 838 человек (49 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 346 человек выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 29 таких случаев, из них четыре - ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 24 человека, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось, еще один бессимптомный случай был переквалифицирован в подтвержденный. Под наблюдением остаются 983 бессимптомных носителя.