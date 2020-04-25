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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T12:37
https://ria.ru/20200425/1570549962.html
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
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РИА Новости

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

03:30 25.04.2020 (обновлено: 12:37 25.04.2020)
361773
CC0 / beejees / Пожилой мужчина
Пожилой мужчина
CC0 / beejees /
Пожилой мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Заместитель председателя Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные разрешения для поездок на дачу на посевные работы.
Как она пояснила РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о том, чтобы дать людям возможность поехать на садовые участки, чтобы "посадить картошку, морковь".

"Мне кажется, что это должен быть дополнительный пропуск, который можно использовать для посадки, для садовых, хозяйственных нужд", — сказала зампред СПЧ.

По ее словам, при этом нужно обеспечить безопасный выезд на дачи, чтобы не спровоцировать неконтролируемые перемещения и, соответственно, нарушение норм, принятых для защиты здоровья.
Киркора отметила, что у большинства владельцев дач есть и машина, но следует также организовать и перевозки общественным транспортом с соблюдением всех санитарных требований.
"Это определенные маршруты, то есть выполняется запрос (на пропуск. — Прим. ред.), указывается маршрут, власть сможет спрогнозировать <…> время, когда можно выезжать, чтобы не создавать поток в одно время. Это не значит, что вас не доставят. Но есть вот такие-то свободные окна, когда минимизация социальных контактов может быть обеспечена, если вы не едете на собственной машине", — пояснила зампред СПЧ.
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Она обратила внимание и на то, что многие пожилые люди, у которых есть дачи, физически не могут позволить себе работать на приусадебном участке. "И вот тут нужна уже организованная помощь со стороны, в том числе тех лиц, которые остались без работы по тем или иным причинам, опять-таки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", — добавила Киркора.
Кроме того, по мнению правозащитницы, нужно организовать торговлю семенами, поскольку пенсионеры, по ее словам, вряд ли потянут интернет-доставку. Следует также учитывать и погодные условия, считает она, — например, если на улице холодно и пасмурно, то это не время для посадки.
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Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она подчеркнула, что для таких людей прогулки и физическая активность особенно важны.

"Если уточнить у врачей, то, если человек находится постоянно дома без надлежащей активности, по-другому происходит насыщение организма кислородом и ослабевает функционирование мышц. Даже на колясочке мы своих родственников вывозим на улицу подышать воздухом, ребенка в колясочке, еще в пеленках мы вывозим на улицу гулять", — сказала Киркора.

По ее мнению, потоки гуляющих нужно просто распределить в течение дня — кто хочет подышать свежим воздухом, должен зарегистрироваться.
"То есть если вы указываете, что идете гулять с ребенком, то вам система подбирает время, когда вы можете с ребенком гулять, и распределяет, чтобы не было пика людей в одном и том же месте. Никаких контактных игр", — сказала правозащитница.
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По словам Киркоры, после месяца, проведенного дома, многие уже начинают сходить с ума без свежего воздуха, "возможности попрыгать, побегать, поорать, не мешая соседям в доме".

"Это сложно. Это новый вызов для органов власти всей страны, каждого региона, как это совместить. И все боятся варианта шашлыков. Но вот как защитить от одного, не навредив другому, при этом не наступив на грабли, через которые мы уже проходили? Я абсолютно считаю, что это возможно и власть может обеспечить минимизацию социальных контактов", — заключила она.

Накануне на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой вирусологи отметили, что меры по борьбе с коронавирусом дали позитивный результат, но выход из самоизоляции должен быть поэтапным — ограничения следует продлить как минимум до 12 мая, чтобы не спровоцировать вторую волну заболеваний. После майских праздников, полагают эксперты, можно будет сделать послабление режима самоизоляции для пожилых людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Предлагаю разогнать богадельню - спч
25 апреля, 04:40
ppet.g6
313621338
Потом они пруться в местные магазины и распространяют вирус. Коммунарка только в Москве в области ни чего нет.
25 апреля, 03:49
Соня Тимакова
1303219181
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