В ГД предложили упростить оформление субсидий на оплату коммуналки

"Я по этому поводу написала и в правительство, и мэру Москвы. Потому что МФЦ, вы знаете, как работают, по предварительной записи. Но если в Москве эта система все-таки налажена и хорошо работает, то в некоторых регионах надо документы предоставлять и, в общем, такая бюрократическая машина начинает работать, которую сейчас вообще запускать совершенно недопустимо, потому что люди не могут приходить, очереди будут образовываться", - сказала РИА Новости Хованская.