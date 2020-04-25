В ГД предложили упростить оформление субсидий на оплату коммуналки

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская направила премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину предложение упростить порядок оформления субсидий для граждан на оплату коммунальных услуг, чтобы таким образом усилить адресную поддержку россиян и сохранить доходы компаний в сфере ЖКХ.
"Я по этому поводу написала и в правительство, и мэру Москвы. Потому что МФЦ, вы знаете, как работают, по предварительной записи. Но если в Москве эта система все-таки налажена и хорошо работает, то в некоторых регионах надо документы предоставлять и, в общем, такая бюрократическая машина начинает работать, которую сейчас вообще запускать совершенно недопустимо, потому что люди не могут приходить, очереди будут образовываться", - сказала РИА Новости Хованская.
Она отметила, что за платежами коммунальных услуг стоят миллионы граждан, благодаря которым в домах россиян есть тепло, электричество, газ, водоснабжение. Сотрудники этих компаний поддерживают тот же уровень обеспечения коммунальными услугами, что был и до эпидемии COVID-19. Всем им также нужно содержать свои семьи.
"Если не будут поступать платежи, сотрудники будут увольняться с этих предприятий, то завтра уже это будет катастрофа. Нужно не освобождать (россиян от платежей за коммунальные услуги), а нужно усиливать адресную поддержку, чтобы люди, которые потеряли работу сейчас вот в этот период очень тяжелый, чтобы они очень быстро, без особых усилий могли себе оформить субсидию на оплату", - сказала Хованская.
Она пояснила, что порядок выплаты субсидий определяется постановлением правительства РФ, но регионы имеют право устанавливать порог, выше которого может оказываться помощь гражданину. По ее словам, в Москве эта система работает вплоть до нулевой отметки: когда у людей вообще нет дохода в семье, то возмещение платежей может доходить вплоть до 100%. А сейчас как раз фиксируется резкое падение оплаты коммунальных услуг.
"Это как раз будет решением проблемы и помощью тем, кому нужно помочь... Это хорошая проверка, насколько организована эта система и насколько она сможет предоставить возможность гражданам не оказаться в числе неплательщиков", - добавила глава думского комитета.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.