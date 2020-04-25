В Дубае полицейские носят "умные" шлемы для распознавания заболевших

Видео с демонстрацией работы полицейского, оснащенного таким шлемом, также разместил в Instagram замначальника дубайской полиции Дахи Хальфан. На видео показывается, как полицейский, стоящий в удалении от автобусной остановки в черном шлеме, использует его для сканирования стоящих на ней людей.