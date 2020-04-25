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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T02:50
https://ria.ru/20200425/1570549725.html
В Дубае полицейские носят "умные" шлемы для распознавания заболевших
https://cdn21.img.ria.ru/images/155986/61/1559866117_0:311:1280:1031_1036x0_80_0_0_388465adf1cb975fab390c3d524d6902.jpg
РИА Новости

В Дубае полицейские носят "умные" шлемы для распознавания заболевших

02:50 25.04.2020
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© РИА Новости / Людмила ТитоваВид на Дубай
Вид на Дубай
© РИА Новости / Людмила Титова
Вид на Дубай. Архивное фото
ДОХА, 25 апр - РИА Новости. Полиция ОАЭ начала использовать "умные" шлемы c инфракрасными камерами и технологией распознавания лиц для выявления людей с признаками заболеваний, которые могут указывать на COVID-19, сообщила эмиратская газета Khaleej Times.
"Шлемы могут на расстоянии пяти метров сканировать температуру у 200 человек в минуту, подавая сигнал, если в поле наблюдения попался человек с (высокой - ред.) температурой. Такими шлемами снабжены все полицейские участки в Дубае, а также станции для патрулирования, сотрудники которых участвуют в проверках на станциях метро и автобусных станциях", - уточнило издание.
Видео с демонстрацией работы полицейского, оснащенного таким шлемом, также разместил в Instagram замначальника дубайской полиции Дахи Хальфан. На видео показывается, как полицейский, стоящий в удалении от автобусной остановки в черном шлеме, использует его для сканирования стоящих на ней людей.
По числу выявленных случаев заболевания коронавирусом ОАЭ стоят на втором месте среди шести стран Персидского залива. В пятницу минздрав ОАЭ разместил в Twitter информацию, что в стране за последние сутки выявлены 525 новых случаев заболевания, общее число инфицированных с начала пандемии превысило 9,2 тысячи, умерли 64 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ОАЭДубай (город)В мире
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