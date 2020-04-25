Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса

По ее словам, это произойдет, когда иммунитет к COVID-19 будет у 60 процентов населения. В этом случае эпидемиологические процессы становятся менее активными.

Популяционное исследование

В России начинается популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу. Первым городом станет Москва , сообщила также Попова.

По ее словам, с помощью тестов на антитела будет понятно, что человек может, например, свободно перемещаться и ходить на работу.

Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что на сегодняшний день достоверных данных о том, заразился ли кто-то коронавирусом повторно, нет.

Ранее Попова заявила, что коронавирусной инфекцией можно заразиться везде и в любое время, а также можно будет заболеть и в будущем. Она отметила, что граждане не будут жить так, как раньше, пока не будет иммунитета в популяции, иммунитета переболевших после заболевания или иммунитета после вакцинации.

Отличительные признаки эпидемии

Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявила Попова.

Она подчеркнула, что Россия — одна из немногих, а может быть, вообще единственная страна, где у половины инфицированных не проявляются симптомы.

По словам Поповой, после появления COVID-19 в мире наступила новая реальность.

Сейчас, добавила главный санитарный врач, предприняты меры для того, чтобы разорвать максимум цепочек, чтобы вирус не распространялся.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что успех снятия ограничений в связи с коронавирусом зависит от людей, от того, насколько хорошо выполняются указания эпидемиологов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.

В России общее число заболевших составляет более 62,7 тысячи человек, всего скончались от болезни 555 человек, выздоровели 4891.