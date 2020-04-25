Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 1".
По ее словам, это произойдет, когда иммунитет к COVID-19 будет у 60 процентов населения. В этом случае эпидемиологические процессы становятся менее активными.
Популяционное исследование
В России начинается популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу. Первым городом станет Москва, сообщила также Попова.
По ее словам, с помощью тестов на антитела будет понятно, что человек может, например, свободно перемещаться и ходить на работу.
Кроме того, глава Роспотребнадзора сообщила, что на сегодняшний день достоверных данных о том, заразился ли кто-то коронавирусом повторно, нет.
Ранее Попова заявила, что коронавирусной инфекцией можно заразиться везде и в любое время, а также можно будет заболеть и в будущем. Она отметила, что граждане не будут жить так, как раньше, пока не будет иммунитета в популяции, иммунитета переболевших после заболевания или иммунитета после вакцинации.
Отличительные признаки эпидемии
Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, заявила Попова.
Она подчеркнула, что Россия — одна из немногих, а может быть, вообще единственная страна, где у половины инфицированных не проявляются симптомы.
По словам Поповой, после появления COVID-19 в мире наступила новая реальность.
Сейчас, добавила главный санитарный врач, предприняты меры для того, чтобы разорвать максимум цепочек, чтобы вирус не распространялся.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что успех снятия ограничений в связи с коронавирусом зависит от людей, от того, насколько хорошо выполняются указания эпидемиологов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет более 62,7 тысячи человек, всего скончались от болезни 555 человек, выздоровели 4891.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.