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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T02:48
https://ria.ru/20200425/1570549647.html
У осужденного в США Ярошенко до сих пор не взяли тест на COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/99508/47/995084773_0:22:600:360_1036x0_80_0_0_eda19d0932b5051a182f2910da9acedb.jpg
РИА Новости

У осужденного в США Ярошенко до сих пор не взяли тест на COVID-19

02:48 25.04.2020
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© Фото : предоставлено адвокатом Константина ЯрошенкоРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© Фото : предоставлено адвокатом Константина Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Медперсонал тюрьмы в США, где содержится российский летчик Константин Ярошенко, до сих пор не взял у него тест на коронавирус, несмотря на симптомы простуды, заявил РИА Новости в пятницу его адвокат Алексей Тарасов.
"Несмотря на симптомы, которые испытывает Константин, его не тестировали", - сказал адвокат.
Как ранее сообщил РИА Новости Тарасов, Ярошенко полагает, что у него коронавирус, а все заключенные в камере заболели. По словам адвоката, летчик рассказал, что его сокамерник умер от коронавируса. Генконсульство РФ в Нью-Йорке запросило тюрьму "Дэнбери", в которой содержится Ярошенко, о ситуации с коронавирусом в стенах учреждения и о состоянии россиянина.
Пресс-секретарь генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщал РИА Новости, что Ярошенко направили на медицинское обследование. По словам Топольского, Москва рассчитывает, что ему окажут всю необходимую помощь.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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20001610
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлексей ТарасовКонстантин ЯрошенкоСШАВ мире
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