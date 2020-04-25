У осужденного в США Ярошенко до сих пор не взяли тест на COVID-19

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Медперсонал тюрьмы в Медперсонал тюрьмы в США , где содержится российский летчик Константин Ярошенко , до сих пор не взял у него тест на коронавирус , несмотря на симптомы простуды, заявил РИА Новости в пятницу его адвокат Алексей Тарасов

"Несмотря на симптомы, которые испытывает Константин, его не тестировали", - сказал адвокат.

Как ранее сообщил РИА Новости Тарасов, Ярошенко полагает, что у него коронавирус, а все заключенные в камере заболели. По словам адвоката, летчик рассказал, что его сокамерник умер от коронавируса. Генконсульство РФ в Нью-Йорке запросило тюрьму "Дэнбери", в которой содержится Ярошенко, о ситуации с коронавирусом в стенах учреждения и о состоянии россиянина.

Пресс-секретарь генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский сообщал РИА Новости, что Ярошенко направили на медицинское обследование. По словам Топольского, Москва рассчитывает, что ему окажут всю необходимую помощь.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.