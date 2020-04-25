В американской тюрьме отказали Ярошенко в досрочном освобождении

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Тюрьма в США, в которой содержится Константин Ярошенко, выдала отказ в досрочном освобождении, защита намерена подать апелляцию на это решение в Федеральное бюро тюрем, заявил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.
"Очень печальная новость. Руководство тюрьмы вызвало Константина и предоставило ему официальный отказ в нашем прошении о его досрочном освобождении в связи с непредвиденными обстоятельствами", - сказал он, добавив, что причины отказа в данном документе не сообщались.
На уточняющий вопрос РИА Новости, какие шаги будет предпринимать защита, Тарасов ответил, что они намерены "обжаловать это решение в Федеральном бюро тюрем США". По его словам, в случае необходимости, у Ярошенко также может появиться право подать прошение о сокращении срока в "связи с непредвиденными обстоятельствами" судье, который выносил вердикт по его делу.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.