В американской тюрьме отказали Ярошенко в досрочном освобождении

"Очень печальная новость. Руководство тюрьмы вызвало Константина и предоставило ему официальный отказ в нашем прошении о его досрочном освобождении в связи с непредвиденными обстоятельствами", - сказал он, добавив, что причины отказа в данном документе не сообщались.

На уточняющий вопрос РИА Новости, какие шаги будет предпринимать защита, Тарасов ответил, что они намерены "обжаловать это решение в Федеральном бюро тюрем США". По его словам, в случае необходимости, у Ярошенко также может появиться право подать прошение о сокращении срока в "связи с непредвиденными обстоятельствами" судье, который выносил вердикт по его делу.