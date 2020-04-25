Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-25T02:44
https://ria.ru/20200425/1570549612.html
В американской тюрьме отказали Ярошенко в досрочном освобождении
https://cdn24.img.ria.ru/images/152395/19/1523951954_0:207:1302:939_1036x0_80_0_0_f4be4f177fa66ecfc93ca93641aa81ef.jpg
РИА Новости

В американской тюрьме отказали Ярошенко в досрочном освобождении

02:44 25.04.2020
424
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Тюрьма в США, в которой содержится Константин Ярошенко, выдала отказ в досрочном освобождении, защита намерена подать апелляцию на это решение в Федеральное бюро тюрем, заявил РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.
"Очень печальная новость. Руководство тюрьмы вызвало Константина и предоставило ему официальный отказ в нашем прошении о его досрочном освобождении в связи с непредвиденными обстоятельствами", - сказал он, добавив, что причины отказа в данном документе не сообщались.
На уточняющий вопрос РИА Новости, какие шаги будет предпринимать защита, Тарасов ответил, что они намерены "обжаловать это решение в Федеральном бюро тюрем США". По его словам, в случае необходимости, у Ярошенко также может появиться право подать прошение о сокращении срока в "связи с непредвиденными обстоятельствами" судье, который выносил вердикт по его делу.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Российский летчик Константин Ярошенко
23 апреля, 03:35Распространение нового коронавируса
Ярошенко направили на обследование после смерти сокамерника от COVID-19
2002418
РоссияАлексей ТарасовКонстантин ЯрошенкоСШАВ мире
Рекомендуем
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили возможность скрытого пика эпидемии коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Испытания коронавирусом не выдержали многие страны, считает Володин
12:24Число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 52 тысячи
12:23В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 150
12:22В ВОЗ оценили риски повторного заражения коронавирусом
12:22Путин: память о войне поможет взаимодействию в борьбе с новыми угрозами
12:21Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам
12:21В Липецкой области умер третий пациент с коронавирусом
12:21Путин направил Трампу послание по случаю 75-й годовщины Победы
12:19В Испании нашли первого кота, зараженного коронавирусом
12:19В Израиле число жертв коронавируса достигло 245
12:18Путин напомнил о важности противостоять попыткам переписать итоги войны
12:16Турция продолжает установку С-400, заявил глава секретариата оборонпрома
12:16Дочь Кантарии: Россия всегда помнит и чтит героев Великой Отечественной
12:15Путин и Меркель подтвердили настрой на конструктивные отношения
12:15Путин призвал защищать правду о войне
12:15В Иркутской области спасатели сняли с льдины четырех подростков
12:15Число умерших пациентов с CОVID-19 в Брянской области выросло до 17
12:12Путин обратился к австрийцам с посланием
12:11Путин поздравил народы Грузии и Украины с 75-летием Победы
12:11Путин направил Макрону послание по случаю 75-й годовщины Победы
Лента новостейМолния