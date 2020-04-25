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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T06:53
https://ria.ru/20200425/1570549546.html
Глава Роспотребнадзора предложила продлить самоизоляцию на две недели
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564202545_0:27:3134:1790_1036x0_80_0_0_964325ce0b4b0ca1ebf75daa0fa28906.jpg
РИА Новости

Глава Роспотребнадзора предложила продлить самоизоляцию на две недели

02:25 25.04.2020 (обновлено: 06:53 25.04.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в обозримом периоде нельзя говорить об отказе от самоизоляции в связи с коронавирусом.
"Абсолютно точно сегодня понятно, что в обозримом периоде сказать, что мы от всего откажемся, от всех ограничений, сегодня нельзя, и к этому надо быть готовым", - сказала она на совещании вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с вирусологами и эпидемиологами, запись которого размещена на сайте правительства.

"Срываться на праздниках недопустимо"

Как отметила Попова, срываться на майских праздниках и не соблюдать режим самоизоляции недопустимо, грядущие праздники необходимо провести, соблюдая все существующие из-за коронавируса требования.
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"Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать те требования, которые есть. Это очевидно. И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя", - сказала она на заседании президиума координационного совета.
По ее словам, грядущие праздники нужно провести, абсолютно четко соблюдая все требования, которые есть на сегодняшний день.

Поэтапный выход

Глава Роспотребнадзора также заявила, что выход из самоизоляции должен быть только поэтапным.
"Если мы удержимся и будем соблюдать все требования, которые предписаны, то через какое-то время нужно планировать смягчение режима ограничительных мер. Разные страны идут разными алгоритмами, но, в любом случае, это, безусловно, этапность. Невозможно все сделать в один момент. Это должны быть разные этапы, с разной системой ограничений, на разных уровнях", - сказала она.

Вопрос о продлении режима еще не решен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что есть еще неделя для того, чтобы решить вопрос о необходимости продления режима самоизоляции из-за коронавируса.
"Подождите, еще есть время. Вы знаете, что действует еще фактически неделю, действует этот режим. Поэтому неделя еще впереди есть", - ответил Песков на вопрос о принятии решения о дальнейшей судьбе режима самоизоляции.
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Режим самоизоляции

Ранее президент России Владимир Путин принял решение в связи с коронавирусом сделать апрель нерабочим с сохранением зарплат.
На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения, когда покидать место жительства гражданам разрешено только в оговоренных случаях, таких как обращение за экстренной медпомощью, поездки на работу, если человек обязан на нее ходить, совершение покупок в ближайшем магазине или аптеке.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСамоизоляцияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
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