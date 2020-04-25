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2020-04-25T02:22
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СМИ: Помпео рекомендовал США частично сохранить финансирование ВОЗ
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РИА Новости

СМИ: Помпео рекомендовал США частично сохранить финансирование ВОЗ

02:22 25.04.2020
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© REUTERS / Pool / Andrew HarnikГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© REUTERS / Pool / Andrew Harnik
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео рекомендовал, чтобы США продолжили финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в рамках программ по борьбе с полиомиелитом и коронавирусом в семи странах, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированный источник.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Администрация Трампа обвиняет организацию в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса COVID-19. Ранее Помпео не исключил, что Вашингтон никогда не восстановит приостановленное финансирование ВОЗ.
По данным агентства, рекомендации содержатся в письме, направленном сотрудниками госдепа в Совет национальной безопасности США. В письме указывается, что ВОЗ играет ключевую роль в борьбе с полиомиелитом и COVID-19 в семи странах: Афганистане, Египте, Ливии, Пакистане, Судане, Ливии и Турции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
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