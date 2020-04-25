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2020-04-25T02:34
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ГП Бразилии требует расследовать обвинения против Болсонару
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РИА Новости

ГП Бразилии требует расследовать обвинения против Болсонару

02:12 25.04.2020 (обновлено: 02:34 25.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЖаир Болсонару
Жаир Болсонару
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Жаир Болсонару. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 апр - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бразилии попросила Верховный федеральный суд расследовать обвинения бывшего министра юстиции Сержиу Моро в отношении президента страны Жаира Болсонару.
Ранее министр юстиции Бразилии Сержиу Мору заявил, что подал в отставку из-за разногласий с президентом вокруг смены руководства в федеральной полиции и обвинил Болсонару во вмешательстве в деятельность этого ведомства, отвечающего за расследование коррупционных скандалов.
Как сообщается в коммюнике генеральной прокуратуры, генпрокурор Аугусту Арас "попросил начать расследование изложенных фактов и заявлений, сделанных тогдашним министром".
Прокуратура считает, что если обвинения Мору подтвердятся, то Болсонару мог совершить интеллектуальный подлог, преступное принуждение, совмещение общественных и частных интересов, служебное злоупотребление, препятствовать отправлению правосудия и быть причастным к привилегированной пассивной коррупции. Кроме того, генеральный прокурор подчеркнул, что Мору мог совершить клеветнический донос. В связи с этим, он попросил Мору сделать подробное заявление и продемонстрировать документы, подтверждающие его обвинения, если они у него есть.
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Если Верховный федеральный суд решит возбудить расследование, генеральный прокурор может подать официальную жалобу.
В свою очередь Болсонару после обвинений Мору появился в сопровождении большинства министров и заявил, что он никогда не пытался защищать членов своей семьи при помощи федеральной полиции. Он также обвинил его в действиях в личных интересах.
В пятницу президент Бразилии уволил шефа федеральной полиции Маурисио Валейшу. Как сообщал бразильский телеканал G1 со ссылкой на источники, Мору предупреждал Болсонару, что уйдет в отставку, если тот уволит Валейшу, который считался сторонником и "правой рукой" министра юстиции.
Мору является одним из самых популярных министров в Бразилии, он заработал себе политическую репутацию ещё будучи судьей в антикоррупционной операции Lava Jato ("Автомойка"). Уход Мору из правительства происходит спустя неделю после того, как президент Болсонару отправил в отставку министра здравоохранения Энрике Мандетту на фоне разногласий в методах борьбы с коронавирусом.
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Жаир БолсонаруБразилияВ мире
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