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РИА Наука
2020-04-25T02:10
https://ria.ru/20200425/1570549450.html
На Байконуре началась заправка "Ракеты Победы"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570365110_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7fc315e7fdf23b9d20d872a165f8797a.jpg
РИА Новости

На Байконуре началась заправка "Ракеты Победы"

02:10 25.04.2020
2015
© Фото : КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкЗавершение общей сборки "Ракеты Победы" с ТГК "Прогресс МС-14" на космодроме Байконур
Завершение общей сборки Ракеты Победы с ТГК Прогресс МС-14 на космодроме Байконур
© Фото : КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Заправка "Ракеты Победы" началась на Байконуре, Госкомиссия одобрила ее запуск, сообщил Роскосмос.
Ранее сообщалось, что Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-14", которому предстоит доставить грузы для Международной космической станции, стартует в субботу с космодрома Байконур.
В Роскосмосе рассказали РИА Новости, что ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-14" назвали "Ракетой Победы". Ее украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.

"На Байконуре состоялось заседание Госкомиссии, на котором принято решение о заправке ракеты "Союз-2.1а" топливом и пуске в 04.51 мск. Уже началась заправка блока "И" керосином (продуктом Т-1)", - говорится сообщении Роскосмоса в Twitter.

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РИА НаукаРоссияБайконур (космодром)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
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