На Байконуре началась заправка "Ракеты Победы"

"На Байконуре состоялось заседание Госкомиссии, на котором принято решение о заправке ракеты "Союз-2.1а" топливом и пуске в 04.51 мск. Уже началась заправка блока "И" керосином (продуктом Т-1)", - говорится сообщении Роскосмоса в Twitter.