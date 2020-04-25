На Байконуре началась заправка "Ракеты Победы"

Ранее сообщалось, что Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-14", которому предстоит доставить грузы для Международной космической станции, стартует в субботу с космодрома Байконур.
В Роскосмосе рассказали РИА Новости, что ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-14" назвали "Ракетой Победы". Ее украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.
"На Байконуре состоялось заседание Госкомиссии, на котором принято решение о заправке ракеты "Союз-2.1а" топливом и пуске в 04.51 мск. Уже началась заправка блока "И" керосином (продуктом Т-1)", - говорится сообщении Роскосмоса в Twitter.