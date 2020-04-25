Эксперт рассказал, что нельзя делать с чужой банковской картой

"Чужую банковскую карту лучше вообще не трогать, не поднимать с земли, если вы ее увидели, не прикасаться к ней, так как каждый, кто получает в руки чужую банковскую карту, потенциально может рассматриваться, как похититель денежных средств. Таким образом вы снимаете с себя все риски попасть под подозрение", — сказал он.