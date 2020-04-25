Эксперт рассказал, что нельзя делать с чужой банковской картой

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Чужую банковскую карту безопаснее не трогать или уничтожить, рассказал агентству "Прайм" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
"Чужую банковскую карту лучше вообще не трогать, не поднимать с земли, если вы ее увидели, не прикасаться к ней, так как каждый, кто получает в руки чужую банковскую карту, потенциально может рассматриваться, как похититель денежных средств. Таким образом вы снимаете с себя все риски попасть под подозрение", — сказал он.
Эксперт добавил, что также не надо карту возвращать и в банк, который эту карту выпустил: в такой ситуации каждый следующий человек, получающий карту, попадает тоже под подозрение.
"Очень сложно будет доказать, что вы не украли карту и не сняли с нее деньги", — отметил Деев.
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