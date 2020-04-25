В Fitch оценили заявление Трампа о снижении Россией добычи нефти

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. России вряд ли придется сокращать добычу нефти сверх квоты по новой сделке ОПЕК+, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который предположил, что Россия и Саудовская Аравия будут вынуждены дополнительно сократить добычу "естественным образом", сверх обязательств по сделке ОПЕК+.
"Маловероятно, что России придется ронять добычу сильнее, чем то, под чем Москва подписалась, — это будет означать, что ситуация на рынке совсем катастрофическая и не улучшается. Лучшим индикатором будут рыночные цены — если на протяжении мая они будут существенно ниже 15 долларов, некоторые российские компании могут в итоге принять решение дополнительно снизить добычу", — сказал Маринченко.
Однако стоимость нефти Brent, несмотря на сильнейшую волатильность, ниже такой отметки еще не опускалась, хоть и пробивала на этой неделе минимум с декабря 1999 года, упав ниже 16 долларов за баррель. Но затем цены несколько выросли, и 24 апреля июньские фьючерсы на Brent торговались около отметки в 22 доллара, закрывшись в "зеленой зоне".
При этом Маринченко не стал исключать сценарий добровольного снижения добычи нефти сверх квот со стороны Саудовской Аравии и ее партнеров на Ближнем Востоке. В предыдущие годы королевство часто перевыполняло обязательства. Впрочем, в апреле добыча в Саудовской Аравии и так была выше 11 миллионов баррелей, а значит, при полном соблюдении обязательств Эр-Рияд уберет с рынка гораздо больший объем сырья, пояснил эксперт.
Тем не менее для баланса рынку нужно еще большее сокращение добычи, помимо 9,7 миллиона баррелей в сутки от альянса ОПЕК+, добавил Маринченко. "Предложение должно сократиться еще как минимум на десять-пятнадцать миллионов баррелей в день. <...> Это произойдет под действием рыночных сил и прежде всего затронет страны и регионы, имеющие более высокие операционные издержки, чем страны Ближнего Востока и Россия", — отметил он.
Речь идет о самих США, а также Канаде, нефтедобытчиках в Северном море и Китае. "Последний может снизить добычу на наиболее старых месторождениях и увеличить долю импорта. При этом страны ОПЕК+ будут добровольно снижать добычу на наименее рентабельных месторождениях, что уменьшает вероятность дополнительных вынужденных сокращений из-за низких цен", — заключил Маринченко.
Страны ОПЕК+ 12 апреля заключили новую сделку по сокращению добычи нефти: в мае и июне она должна снизиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень определили в 11 миллионов баррелей в сутки — в мае и июне они должны снизить добычу на более чем два с половиной миллиона баррелей, до 8,492 миллиона. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.
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