В Fitch оценили заявление Трампа о снижении Россией добычи нефти

"Маловероятно, что России придется ронять добычу сильнее, чем то, под чем Москва подписалась, — это будет означать, что ситуация на рынке совсем катастрофическая и не улучшается. Лучшим индикатором будут рыночные цены — если на протяжении мая они будут существенно ниже 15 долларов, некоторые российские компании могут в итоге принять решение дополнительно снизить добычу", — сказал Маринченко.

Тем не менее для баланса рынку нужно еще большее сокращение добычи, помимо 9,7 миллиона баррелей в сутки от альянса ОПЕК+, добавил Маринченко. "Предложение должно сократиться еще как минимум на десять-пятнадцать миллионов баррелей в день. <...> Это произойдет под действием рыночных сил и прежде всего затронет страны и регионы, имеющие более высокие операционные издержки, чем страны Ближнего Востока и Россия", — отметил он.

Страны ОПЕК+ 12 апреля заключили новую сделку по сокращению добычи нефти: в мае и июне она должна снизиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень определили в 11 миллионов баррелей в сутки — в мае и июне они должны снизить добычу на более чем два с половиной миллиона баррелей, до 8,492 миллиона. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.