Суд в США согласился с взысканием с Facebook пяти миллиардов долларов

"Мы удовлетворены решением суда. Как отмечает суд, историческое урегулирование на сумму пять миллиардов долларов является "безусловно" самым большим денежным штрафом, когда-либо полученным Соединенными Штатами от имени Федеральной торговой комиссии, и "вторым по величине в любом контексте", - отмечается в заявлении главы службы Джо Саймонса.

По его словам, суд также указал на обоснованность требования к Facebook "учитывать конфиденциальность на всех этапах своей деятельности и обеспечивать существенно большую прозрачность и ответственность за решения своих руководителей в отношении защиты персональных данных".