Суд в США согласился с взысканием с Facebook пяти миллиардов долларов

"Мы удовлетворены решением суда. Как отмечает суд, историческое урегулирование на сумму пять миллиардов долларов является "безусловно" самым большим денежным штрафом, когда-либо полученным Соединенными Штатами от имени Федеральной торговой комиссии, и "вторым по величине в любом контексте", - отмечается в заявлении главы службы Джо Саймонса.
По его словам, суд также указал на обоснованность требования к Facebook "учитывать конфиденциальность на всех этапах своей деятельности и обеспечивать существенно большую прозрачность и ответственность за решения своих руководителей в отношении защиты персональных данных".
В июле 2019 года FTC обязала Facebook выплатить штраф в размере пять миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности персональных данных. Поводом для расследования стал громкий скандал об утечке данных пользователей по всему миру. В начале апреля 2018 года Еврокомиссия получила письмо от Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение Cambridge Analytica.
В 2018 году газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Утверждалось, что на основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.
Европейские и американские власти объявили о начале расследования по данному инциденту. В частности, расследование FTC продлилось около года. Средства, которые выплатит соцсеть, будут переданы минфину США.