Психоаналитик раскрыла связь между эмоциями и болезнями

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На – чувствами и переживаниями, которые они обычно скрывают. Из-за этого могут возникать разные болезни, рассказала в интервью На самоизоляции люди остались один на один со своими "скелетами в шкафу"чувствами и переживаниями, которые они обычно скрывают. Из-за этого могут возникать разные болезни, рассказала в интервью радио Sputnik психоаналитик, специалист по психосоматике Элен Мурашкина.

Психосоматика – это ваши внутренние эмоции и переживания, выраженные в теле.

Сейчас убегать от себя некуда: большинство людей не может убежать на работу, не может убежать в клубы, рестораны или к другим развлечениям. Они остаются наедине с собой, и здесь психосоматика, то есть ваши внутренние эмоции и переживания, выраженные в теле, цветет всеми цветами радуги, рассказала радио Sputnik психоаналитик, специалист по психосоматике Элен Мурашкина.

"Когда на эмоции не обращают внимание, у тела просто нет другого способа, и оно начинает говорить с нами через болезни. Например, многие могут страдать тем, что першит горло. По сути, это может быть не связано с инфекцией, это может быть проявлением эмоций. Обиды, от которых мы убегали, проявляются в виде болезней горла", – рассказала Элен Мурашкина.

Желудок – это наши страхи, если рассматривать с точки зрения психосоматику, отметила эксперт.

"Пришел кризис, желудок заболит у тех, кто не согласен, кто бунтует. Желудок не может переварить что-то новое или боится что-то поменять. Самое правильное – занять позицию наблюдателя и посмотреть, что можно извлечь полезного из этой ситуации. Может быть, пересмотреть какие-то свои планы, свои цели", – советует Элен Мурашкина.

Спина – одна из самых частых проблем, с которыми обращаются, добавила специалист по психосоматике. Часто это происходит, когда люди взвалили на себя то, что им не под силу.

"Так бывает, когда мы, например, становимся родителями своим родителям или своему партнеру. Кроме своего груза, несем что-то еще. Когда женщина начинает брать на себя ответственность мужчины, обеспечивать семью, у такой женщины будет болеть спина", – сказала Элен Мурашкина.

Специалист по психосоматике добавила, что при недугах, болях, безусловно, нужно обращаться к врачу. Однако не стоит забывать и о психосоматических причинах.