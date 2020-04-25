СМИ: в Буэнос-Айресе завершился бунт в тюрьме из-за COVID-19

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 апр - РИА Новости. Бунт в тюрьме Буэнос-Айреса, устроенный из-за коронавируса, завершился соглашением с властями спустя более чем девять часов, сообщил портал Infobae.
Утром в пятницу несколько десятков узников поднялись на крышу тюрьмы в районе Вилья Девото, они вывесили плакаты с надписями "Мы не хотим умирать" и подожгли матрасы. Заключённые устроили протест, требуя освободить их или отпустить под домашний арест, чтобы не допустить заражения коронавирусом.
В результате протеста пострадали 11 сотрудников пенитенциарной системы, у них лёгкие ожоги.
Заключённые договорились с властями, что специалисты оценят их состояние.
В Аргентине коронавирус был подтверждён у 3435 человек, 976 вылечились, 167 скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.