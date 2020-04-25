СМИ: в Буэнос-Айресе завершился бунт в тюрьме из-за COVID-19

Утром в пятницу несколько десятков узников поднялись на крышу тюрьмы в районе Вилья Девото, они вывесили плакаты с надписями "Мы не хотим умирать" и подожгли матрасы. Заключённые устроили протест, требуя освободить их или отпустить под домашний арест, чтобы не допустить заражения коронавирусом.