В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,0

Толчки были зафиксированы в 1.04 по времени UTC (совпадает мск) в румынском уезде Вранча. Очаг залегал на глубине 23 километра.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Землетрясение ощутили не только в столице Румынии (194 километра от эпицентра), но и в соседней Молдавии.