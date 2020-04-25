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2020-04-25T01:35
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В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,0
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РИА Новости

В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,0

01:35 25.04.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Румынии, сообщает румынский Национальный институт исследований развития физики Земли.
Толчки были зафиксированы в 1.04 по времени UTC (совпадает мск) в румынском уезде Вранча. Очаг залегал на глубине 23 километра.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Землетрясение ощутили не только в столице Румынии (194 километра от эпицентра), но и в соседней Молдавии.
Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является самым сейсмоопасным в Румынии. В 1977 году там произошло землетрясение силой 8 баллов в эпицентре и около 7,5 - в Бухаресте, погибли около 1,5 тысяч человек.
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РумынияВ мире
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