Дипломаты помогают застрявшим в ОАЭ россиянам не остаться на улице

ДОХА, 25 апр - РИА Новости. Дипломаты генконсульства России в Дипломаты генконсульства России в Дубае и северных эмиратах ОАЭ помогают не имеющим средств для снятия жилья россиянам не остаться на улице в условиях действия комендантского часа, введенного для борьбы с распространением коронавируса , рассказали РИА Новости в российской дипмиссии.

"После того, как удалось отправить домой основную массу находившихся в ОАЭ российских туристов, появилось много других людей, которым тоже необходимо как можно быстрее улететь в Россию, - это потерявшие работу в Эмиратах россияне, которые проживают здесь на постоянной основе, и к концу месяца, когда подойдут сроки окончания очередных рабочих контрактов, наступит критический момент", - отметил дипломат.

По его словам, число желающих вернуться в Россию россиян трудно поддается подсчету, поскольку теперь они регистрируются самостоятельно через сайт госуслуг, тем не менее, с каждым днем таких людей становится все больше и больше.

"Мы стараемся держать контакт со всеми, входим в их положении, стараемся помочь, чтобы никто не остался на улице, даже если им нечем платить за аренду, расселяем их к волонтерам или в гостиницы", - добавил собеседник агентства. Оказывать помощь соотечественникам дипмиссиям России в ОАЭ помогают работающие в стране представительства крупных российских компаний.

Так, сообщил он, в одной из гостиниц в соседнем с Дубаем эмирате Шарже живут около 30 россиян.

Ранее Минкомсвязь РФ сообщила, что вывозной авиарейс Дубай-Уфа только для граждан России, которые проживают в Самарской, Нижегородской, Оренбургской областях, Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Ульяновской и Кировской областях, Марий Эл и Пермском крае состоится в воскресенье, 26 апреля, в 12.30 по местному времени (13.30 мск).