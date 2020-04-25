В США более 5,1 миллиона человек проверили на COVID-19

"По данным на сегодняшнее утро, 5,1 миллиона американцев протестированы на коронавирус… По мере того как серьезно увеличивается тестирование по всей стране, число случаев тоже вырастет. Люди не должны впадать в уныние из-за таких цифр. Мы наблюдаем очень позитивный тренд по части госпитализаций, обращений в приемные отделения (больниц)", - заявил Пенс на пресс-конференции.
"Мы существенно будем увеличивать тестирование в ближайшие недели", - добавил он.
По данным университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, число жертв коронавируса в США превысило 51 тысячу. Количество случаев заражения коронавирусом составляет более 889 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.