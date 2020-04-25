В США более 5,1 миллиона человек проверили на COVID-19

"По данным на сегодняшнее утро, 5,1 миллиона американцев протестированы на коронавирус… По мере того как серьезно увеличивается тестирование по всей стране, число случаев тоже вырастет. Люди не должны впадать в уныние из-за таких цифр. Мы наблюдаем очень позитивный тренд по части госпитализаций, обращений в приемные отделения (больниц)", - заявил Пенс на пресс-конференции.