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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T01:25
https://ria.ru/20200425/1570548989.html
В США более 5,1 миллиона человек проверили на COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

В США более 5,1 миллиона человек проверили на COVID-19

01:25 25.04.2020
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
© AP Photo / John Minchillo
ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Более 5,1 миллиона человек в США проверены на COVID-19, темпы тестирования будут нарастать, что повлечет за собой увеличение числа людей, у которых обнаружен коронавирус, заявил вице-президент Майк Пенс.
"По данным на сегодняшнее утро, 5,1 миллиона американцев протестированы на коронавирус… По мере того как серьезно увеличивается тестирование по всей стране, число случаев тоже вырастет. Люди не должны впадать в уныние из-за таких цифр. Мы наблюдаем очень позитивный тренд по части госпитализаций, обращений в приемные отделения (больниц)", - заявил Пенс на пресс-конференции.
"Мы существенно будем увеличивать тестирование в ближайшие недели", - добавил он.
По данным университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников, число жертв коронавируса в США превысило 51 тысячу. Количество случаев заражения коронавирусом составляет более 889 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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